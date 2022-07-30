МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Единство позиций стран Европейского союза в отношении России оказалось перед тяжелым испытанием на фоне роста инфляции и возможных мер по энергосбережению, пишет газета Financial Times. "Синьхуа": кризис вынудил Евросоюз нарушить свои же правила

Отмечается, что Евросоюз "демонстрировал единый фронт" после начала специальной военной операции России на Украине.

"Однако европейские лидеры, которые вынуждены вести борьбу с быстро растущей инфляцией, кризисом прожиточного минимума и реальной перспективой нормирования энергии, оказались перед сложным испытанием", — отмечается в публикации.

В статье ставится вопрос, сумеют ли лидеры стран Евросоюза и далее "держать оборону" или "их солидарность рухнет, когда отпор разгневанных потребителей вынудит их умерить враждебное отношение к Москве".

"Имеются некоторые признаки, что в вопросе энергетики, по меньшей мере, это единство выглядит не таким прочным, как могло бы быть", — указывают авторы.