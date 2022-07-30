МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин стал еще более сильным, чем когда бы то ни было, а экономическая война, которую США и Европа развязали против Москвы, оказала эффект обратный ожидаемому, сообщило британское издание The Guardian. The Spectator: Путин показал политическое бессилие Евросоюза

Автор опубликованного в газете материала Саймон Дженкинс отметил, что введенные против России ограничительные меры являются самым непродуманным и контрпродуктивным решением в новейшей истории.

"Они сделали Путина сильнее: Россия увеличила экспорт в азиатские страны, что привело к беспрецедентному профициту ее платежного баланса, рубль стал одной из самых сильных мировых валют в этому году, укрепившись с января почти на 50 процентов", — пояснил он, добавив, что экономики стран Запада при этом столкнулись с рецессией.

По мнению Дженкинса, санкции привели к тому, что они превратились в источник возмездия.

Он подчеркнул, что США, Британия, Франция и Италия испытывают неуверенность, а борющиеся с газовым голодом Венгрия и Германия близки к тому, "чтобы плясать под дудку Владимира Путина". В США ожидают "разрушительный эффект" от антироссийских санкций

Журналист также отметил, что на Западе везде выросла стоимость жизни. При этом возможные будущие лидеры Британии Лиз Трасс и Риши Сунак занимаются воинственной риторикой и обещают ужесточить ограничения против России, не говоря ни единого слова о цели.

Страны Европы и США вводят ограничения против России, в том числе на поставки ее энергоносителей, после того, как она начала спецоперацию на Украине. Российский лидер ранее указывал, что политика по ослаблению и сдерживанию РФ является долгосрочной стратегией, из-за которой пострадала вся мировая экономика.