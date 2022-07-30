МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Если Китай вторгнется на Тайвань, то против него будут введены санкции, которые будут более жесткими, чем антироссийские, заявила глава государственного секретариата Швейцарии по экономике (SECO) Мари-Габриэль Инайхен-Фляйш в интервью газете Neue Zuercher Zeitung. The Guardian: Путин стал сильнее благодаря антироссийским санкциям

"Я твердо верю в то, что мы примем такие санкции", — сказала она, отвечая на вопрос о том, введет ли Швейцария санкции, которые в случае вторжения КНР в Тайвань введут против Пекина страны ЕС.

По ее словам, в случае с Китаем меры будут гораздо более радикальными, чем санкции против России, потому что экономические отношения гораздо более значительные.

Она также допустила, что введение санкций против Китая вызвало бы "больше дискуссий" как в Евросоюзе и США, так и в Швейцарии. "Но я надеюсь, что до этого никогда не дойдет", — добавила глава SECO.

Китай официально считает Тайвань своей провинцией, но последний позиционирует себя как отдельное государство. На Западе сейчас обсуждают, какими последствиями может обернуться возможное насильственное подчинение Тайваня Пекином.