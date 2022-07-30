МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Усиление санкционного режима против России может привести к социальным протестам в Германии. Об этом написали члены левой немецкой партии Die Linke Александр Кинг и Константин Браун в издании Der Freitag. Der Tagesspiegel: Германия не готова к зиме без российского газа

По словам политиков, страны Запада, ограничив сотрудничество с "крупнейшим поставщиком необходимого для мирового экономического развития сырья", допустили ошибку. Эта ошибка ударит по гражданам с низкими и средними доходами, а также приведет к риску приостановки работы целых отраслей промышленности, отметили Кинг и Браун.

Члены немецкой партии подчеркнули, что итогом санкцинной политики станет социальный протест в Германии.

"Полный нефтяной бойкот России с одновременной угрозой дефицита газа — это кошмарный сценарий, к которому мы движемся", — указали политики в статье для Die Linke.

Ранее портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин сообщил, что цены на газ продолжают расти на фоне опасений европейцев, что поставки российского газа не вернутся к прежним объемам. Стоимость топлива может обновить рекордные отметки на короткий период, отметил эксперт.