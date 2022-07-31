МУРМАНСК, 31 июл — ПРАЙМ. Премьер-министр Новегии Йонас Гар Стере в интервью изданию Dagsavisen заявил о том, что страну ожидает непростой год из-за растущих цен на электроэнергию и ситуации на Украине. СМИ: голландцы запасаются дровами к зиме из-за роста цен на газ

"Мы понимаем, что вступаем в такой год, который потребует от нас многого", — приводит издание слова премьера.

Он отметил, что "иллюзий уже не осталось", однако в правительстве нет упаднических настроений.

Одной из главных проблем в стране остаются высокие цены на электроэнергию, которые власти в последние месяцы компенсируют.

Например, на юге Норвегии цены побили многолетний рекорд, кроме того, сохраняется обеспокоенность в связи со спадом экономики по всему миру из-за военного конфликта на Украине, отметил Стере.