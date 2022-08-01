МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Мариупольский завод "Азовсталь", скорее всего, станет технопарком, там будут сохранены рабочие места, заявил в интервью РБК вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Мариуполь могут полностью восстановить за три года, заявил Хуснуллин

"Мы не видим восстановление ("Азовстали" — ред.) в старых технологиях. Но делать там рабочие места, которые будут кормить город, мы, безусловно, будем. Скорее всего, это будет технопарк с элементами благоустройства. Сейчас мы это дорабатываем", — сказал он.

Вице-премьер добавил, что первые жилые дома и больницы в городе будут сданы уже в сентябре.

"Мы уже большое количество коммуникаций переложили, энергетики активно работают, водоводы меняем, котельные", — отметил он.

Также, по его словам, в центре Мариуполя будут восстановлены все исторические здания.