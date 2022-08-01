МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Генсек ООН Антониу Гутерреш приветствовал выход первого торгового судна с украинским зерном из порта Одессы. Первое судно с зерном покинуло порт Одессы, сообщили на Украине

"Первое отплытие стало коллективным достижением Совместного координационного центра (СКЦ), созданного в Стамбуле под эгидой ООН и состоящего из представителей Украины, Российской Федерации и Турции… Генеральный секретарь приветствует их усилия и благодарен Турции за ее лидерство", — сказано в заявлении.

Глава ООН надеется, что первое судно станет одним из многих перевозчиков зерна в соответствии с подписанной инициативой, которая, таким образом, принесет необходимую стабильность и облегчение глобальной продовольственной безопасности, также говорится в заявлении.

Ранее в министерстве инфраструктуры Украины сообщили, что первое судно с 26 тысячами тонн кукурузы вышло из порта Одессы и направляется в Ливан.

Согласно заявлению ООН, Объединенный координационный центр дал разрешение на выход судна с зерном из порта Одессы и следит за его безопасным прохождением через морской коридор.

"Совместный координационный центр (СКЦ) разрешил сегодня (в понедельник) судну Razoni отплыть из порта Одессы… СКЦ следит за безопасным прохождением судна по безопасному гуманитарному морскому коридору", — отмечается в коммюнике.

Согласно заявлению, СКЦ обратился к входящим в него сторонам с просьбой проинформировать свои военные и другие властные структуры для обеспечения безопасного прохода судна. Кроме того, СКЦ согласовал координаты и ограничения гуманитарного морского коридора и сообщил эти детали в соответствии с международными навигационными процедурами.