События в сфере макроэкономики и бизнеса 1 августа
МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 1 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|CAD
|Канада — Гражданский праздник — выходной день
|4:45
|CNY
|Китай — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от Caixin (июль)
|51,7
|50,4 (факт)
|9:00
|EUR
|Германия — Объём розничных продаж (м/м) (июнь)
|1,2%
|-1,6% (факт)
|10:15
|EUR
|Испания — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июль)
|52,6
|50,2
|10:45
|EUR
|Италия — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июль)
|50,9
|50,5
|10:50
|EUR
|Франция — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июль)
|49,6
|51
|10:55
|EUR
|Германия — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июль)
|49,2
|11:00
|EUR
|Еврозона — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июль)
|49,6
|49,6
|11:30
|GBP
|Великобритания — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июль)
|52,2
|12:00
|EUR
|Еврозона — Уровень безработицы (июнь)
|6,6%
|6,6%
|16:45
|USD
|США — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июль)
|52,3
|17:00
|USD
|США — Индекс занятости в производственном секторе от ISM (июль)
|47,3
|17:00
|USD
|США — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (июль)
|53
|52,9
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|9:00
|RUB
|Индекс производственной активности PMI (июль)
|50,9
|50,3
|15:00 мск
|RUB
|ЦБ РФ — Публикация доклада о денежно-кредитной политике
|RUB
|Группа Мать и дитя — операционные результаты за 2кв2022
|RUB
|Русснефть — СД (о созыве ВОСА)
https://1prime.ru/state_regulation/20220801/837660186.html