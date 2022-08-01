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2022
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Минобороны подтвердило выход судна с зерном из порта Одессы
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. МИНОБОРОНЫ РФ ПОДТВЕРДИЛО ВЫХОД СУДНА "РАЗОНИ" С ГРУЗОМ КУКУРУЗЫ ИЗ ПОРТА ОДЕССЫ, ОНО ДОЛЖНО ПРИБЫТЬ В СТАМБУЛ 2 АВГУСТА — ВЕДОМСТВО ПЕРВОЕ СУДНО С КУКУРУЗОЙ С УКРАИНЫ ИДЕТ... ПРАЙМ, 01.08.2022
экономика, новости
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МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. МИНОБОРОНЫ РФ ПОДТВЕРДИЛО ВЫХОД СУДНА "РАЗОНИ" С ГРУЗОМ КУКУРУЗЫ ИЗ ПОРТА ОДЕССЫ, ОНО ДОЛЖНО ПРИБЫТЬ В СТАМБУЛ 2 АВГУСТА — ВЕДОМСТВО
ПЕРВОЕ СУДНО С КУКУРУЗОЙ С УКРАИНЫ ИДЕТ ЧЕРЕЗ МОРСКОЙ КОРИДОР ПО СЕВЕРО-ЗАПАДУ ЧЕРНОГО МОРЯ, ОРГАНИЗОВАННЫЙ ПРИ АКТИВНОМ УЧАСТИИ РОССИИ — МО РФ
Новость дополняется