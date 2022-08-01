МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ МЕТАЛЛУРГИИ ДО 2030 Г ДОЛЖНА БЫТЬ РАССЧИТАНА НЕ ТОЛЬКО НА ПРЕОДОЛЕНИЕ ТЕКУЩИХ ТРУДНОСТЕЙ, НУЖНО ЗАДАТЬ ОРИЕНТИРЫ НА БУДУЩЕЕ

ПУТИН СООБЩИЛ, ЧТО ВОПРОСЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В МЕТАЛЛУРГИИ СЕГОДНЯ ОБСУДИЛ СО СВОЕЙ АДМИНИСТРАЦИЕЙ И КАБМИНОМ

ПУТИН: ОГРАНИЧЕНИЯ ЗАПАДА НА РАБОТУ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ МЕТАЛЛУРГОВ ЯВЛЯЮТСЯ ОГРАНИЧЕНИЕМ КОНКУРЕНЦИИ, ПРИЗВАНЫ СДЕРЖАТЬ БИЗНЕС РФ И ПЕРЕДЕЛИТЬ РЫНОК

Новость дополняется