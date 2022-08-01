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2022
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Путин оценил стратегию российской металлургии
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. СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ МЕТАЛЛУРГИИ ДО 2030 Г ДОЛЖНА БЫТЬ РАССЧИТАНА НЕ ТОЛЬКО НА ПРЕОДОЛЕНИЕ ТЕКУЩИХ ТРУДНОСТЕЙ, НУЖНО ЗАДАТЬ ОРИЕНТИРЫ НА БУДУЩЕЕ ПУТИН СООБЩИЛ, ЧТО ВОПРОСЫ... ПРАЙМ, 01.08.2022
экономика, промышленность, новости
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МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ МЕТАЛЛУРГИИ ДО 2030 Г ДОЛЖНА БЫТЬ РАССЧИТАНА НЕ ТОЛЬКО НА ПРЕОДОЛЕНИЕ ТЕКУЩИХ ТРУДНОСТЕЙ, НУЖНО ЗАДАТЬ ОРИЕНТИРЫ НА БУДУЩЕЕ
ПУТИН СООБЩИЛ, ЧТО ВОПРОСЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В МЕТАЛЛУРГИИ СЕГОДНЯ ОБСУДИЛ СО СВОЕЙ АДМИНИСТРАЦИЕЙ И КАБМИНОМ
ПУТИН: ОГРАНИЧЕНИЯ ЗАПАДА НА РАБОТУ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ МЕТАЛЛУРГОВ ЯВЛЯЮТСЯ ОГРАНИЧЕНИЕМ КОНКУРЕНЦИИ, ПРИЗВАНЫ СДЕРЖАТЬ БИЗНЕС РФ И ПЕРЕДЕЛИТЬ РЫНОК
Новость дополняется