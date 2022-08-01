БЕРЛИН, 1 авг — ПРАЙМ. Германия приветствует отправку первого судна с зерном из Одессы, заявил на брифинге в понедельник представитель МИД Германии Кристофер Бургер. Минобороны подтвердило выход судна с зерном из порта Одессы

По его словам, такой шаг является проблеском надежды в условиях обостряющегося кризиса с продовольствием. "Сейчас важно, чтобы транспортировка зерна продолжалась, еще больше судов могли отправиться (из Одессы — ред)", — заявил Бургер, добавив, что одновременно в Берлине продолжают "усиленно работать" над созданием альтернативных маршрутов доставки украинского зерна.

Первое судно с продовольствием вышло из порта Одессы в 9.20 по московскому времени, сухогруз с кукурузой прибудет в Стамбул завтра, сообщило ранее Минобороны России. Гуманитарная операция спланирована при активном участии российских офицеров в составе Совместного координационного центра в Стамбуле.

Как напомнило ведомство, 22 июля в Стамбуле министр обороны России Сергей Шойгу подписал два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки.

Документы представляют собой единый пакет. Первый – меморандум – предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине.

В основе второго документа — предложенный Россией алгоритм, по которому создается морской гуманитарный коридор для безопасного выхода коммерческих судов из контролируемых Украиной черноморских портов и обратно.