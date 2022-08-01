ООН, 1 авг — ПРАЙМ. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал важным началом отправку из Одессы первого судна с зерном в рамках "продуктовой сделки". Минобороны подтвердило выход судна с зерном из порта Одессы

"Чему мы стали свидетелями в Одессе — важная отправная точка", — сказал Гутерреш журналистам.

Он отметил, что первое судно с зерном должен стать одним из многих коммерческих судов, которые принесут облегчение на мировой рынок зерна.

Гутерреш отметил, что участники переговоров без устали работали, чтобы достичь этого результата.

В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Первое судно с 26 тысячами тонн кукурузы вышло из порта Одессы и направляется в Ливан, сообщили ранее в понедельник в министерстве инфраструктуры Украины.