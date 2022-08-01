Песков прокомментировал сообщения о возможном разговоре Путина и Макрона
Песков о возможности разговора Путина и Макрона: сообщим, если и когда контакт состоится
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МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Кремль сообщит о контактах президента России Владимира Путина с президентом Франции Эмануэлем Макроном, если они состоятся, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Мы сообщим если и когда контакт состоится", — сказал Песков.
Российский и французский лидеры не обсуждали накопившиеся проблемы уже два месяца. В понедельник французский лидер провел телефонные переговоры с президентом Украины.