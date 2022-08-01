МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Кремль сообщит о контактах президента России Владимира Путина с президентом Франции Эмануэлем Макроном, если они состоятся, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Запад выбросил принципы ВТО на помойку, заявил Путин

"Мы сообщим если и когда контакт состоится", — сказал Песков.

Российский и французский лидеры не обсуждали накопившиеся проблемы уже два месяца. В понедельник французский лидер провел телефонные переговоры с президентом Украины.