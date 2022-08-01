ВАШИНГТОН, 1 авг — ПРАЙМ. США приветствуют выход первого судна с украинским зерном из порта Одессы и ждут новых поставок, сказал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби. Минобороны подтвердило выход судна с зерном из порта Одессы

"Само собой, мы приветствуем этот важный шаг и ожидаем, что увидим, как в путь отправляются новые суда с сельскохозяйственной продукцией для мирового рынка, включая пшеницу, подсолнечное масло и кукурузу", — сказал он на брифинге в Белом доме.

Первое судно с 26 тысячами тонн кукурузы вышло из порта Одессы и направляется в Ливан, сообщили ранее в понедельник в министерстве инфраструктуры Украины.

В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

"Мы призываем Россию соблюдать свои обязательства в рамках этих договоренностей, включая обеспечение беспрепятственного экспорта сельхозпродукции из портов Черного моря с тем, чтобы укрепить продовольственную безопасность по всему миру. Мы будем пристально за этим следить", — сказал Кирби.