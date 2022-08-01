МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Украина в течение примерно двух недель будет проводить отгрузку зерна из своих портов в испытательном режиме — не более трех судов в день, заявил министр инфраструктуры Александр Кубраков в эфире телеканала Bloomberg. Минобороны подтвердило выход судна с зерном из порта Одессы

По его словам, после испытания безопасности маршрутов в этом пробном режиме экспорт зерна из украинских портов через четыре-шесть недель может достичь трех миллионов тонн в месяц.

В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Первое судно с 26 тысячами тонн кукурузы вышло из порта Одессы и направляется в Ливан, сообщили ранее в понедельник в министерстве инфраструктуры Украины.