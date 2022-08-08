МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 8 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:50 JPY Япония — Баланс счета текущих операций (без учета сезонных колебаний) (июнь) 0,128 трлн йен -0,132 трлн йен (факт)
2:50 JPY Япония — Счет текущих операций платежного баланса (с учетом сезонных колебаний) 0,01 трлн йен 0,84 трлн йен (факт)

 

Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB Московская биржа — открытие доступа ко всем режимам торгов на фондовом и срочном рынках для нерезидентов дружественных стран    
  RUB Русагро — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2022 и телеконференция менеджмента    
  RUB Россети Центр — СД (отчет о работе ПАО, план работы СД на 2022-2023)    