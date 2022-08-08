2022-08-08T09:09:15+03:00
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2022-08-08T09:09:15+03:00
2022
https://1prime.ru/state_regulation/20220808/837725305.html
События в сфере макроэкономики и бизнеса 8 августа
Экономика
Новости
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. Ожидаемые в понедельник, 8 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса. Международные события Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз 2:50
JPY
Япония — Баланс счета... ПРАЙМ, 08.08.2022
мнения аналитиков, экономика, новости, события в сфере макроэкономики и бизнеса
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 8 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
Международные события
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:50
|JPY
|Япония — Баланс счета текущих операций (без учета сезонных колебаний) (июнь)
|0,128 трлн йен
|-0,132 трлн йен (факт)
|2:50
|JPY
|Япония — Счет текущих операций платежного баланса (с учетом сезонных колебаний)
|0,01 трлн йен
|0,84 трлн йен (факт)
Российские события
|Когда
|
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
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|RUB
|Московская биржа — открытие доступа ко всем режимам торгов на фондовом и срочном рынках для нерезидентов дружественных стран
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|RUB
|Русагро — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2022 и телеконференция менеджмента
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|RUB
|Россети Центр — СД (отчет о работе ПАО, план работы СД на 2022-2023)
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