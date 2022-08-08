ХЕЛЬСИНКИ, 8 авг — ПРАЙМ. Больше половины жителей Финляндии поддерживают антироссийские санкции, при этом более 80% респондентов считают, что меры должны быть максимально жесткими, свидетельствуют результаты опроса телеканала MTV3. В Финляндии предупредили о скором экономическом спаде в Европе

"Санкции, введенные против России…, пользуются широкой поддержкой финнов, согласно опросу, проведенному по заказу MTV3. Более 80% респондентов считают, что Финляндия должна добиваться введения максимально жестких санкций против России в ЕС", — сказано в сообщении.

Также отмечается, что Финляндия должна принять самые строгие санкции, возможные в Евросоюзе. С этим полностью согласны 54%, согласны в некоторой степени 29%, немного не согласны 6%, не согласны 4%, остальные не определились, следует из опроса.

Опрос показал, что почти половина финнов (48%) согласны с тем, что цена этого для страны — "подорожание продуктов и энергии". "В некоторой степени" согласны с этим 34%, "немного не согласны" — 7%, "не согласны" — 6% опрошенных, остальные не определились, уточняется в сообщении.

Опрос проведен компанией Taloustutkimus по заказу MTV3. В опросе приняли участие 1002 финна в возрасте 18-79 лет. Данные были собраны по интернету в период с 1 по 3 августа. Погрешность результата составляет около трех процентных пунктов.