МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в понедельник примет губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, вечером не исключен международный телефонный разговор, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. СМИ: западные санкции оказали услугу России и Путину

"В Кремле в середине дня он примет губернатора Белгородской области. Область, которая часто на слуху по понятным причинам. Но главное — вопрос социально-экономического развития, как это обычно бывает на беседах президента с главами регионов", — сказал Песков журналистам.

Другие встречи у президента, добавил он, носят служебный характер.

"Вечером мы также не исключаем международного телефонного разговора. Мы будем вас информировать, если он состоится", — отметил пресс-секретарь президента РФ.