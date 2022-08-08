МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Годовая инфляция в Литве в июле составила рекордные 21,6%, существенное влияние на показатель оказал рост цен на продукты, топливо, энергию и услуги, следует из сообщения департамента статистики Литвы. Инфляция в Нидерландах достигла максимума с 1975 года

"Годовая инфляция (в июле 2022 года по сравнению с июлем 2021 года) составляет 21,6%. Наибольшее влияние на годовую инфляцию оказал рост цен на топливо, молоко и молочные продукты, сыр, яйца, теплоэнергию, электроэнергию, хлеб и зерновые продукты, твердое топливо, мясо и мясопродукты, газ, услуги кафе, ресторанов и подобных учреждений, услуги по ремонту и техосмотру личных транспортных средств, на масла и жиры, а также овощи", — говорится в заявлении на сайте департамента.

Отмечается, что цены на продукты потребления за год выросли на 25,6%, на услуги — на 12,3%.

По итогам июня годовая инфляция в Литве достигла 20,5%.

На фоне ситуации на Украине, прекращения экспорта товаров в Россию и Белоруссию и перебоев с поставками экономисты группы SEB ухудшили прогноз экономики стран Балтии в 2022 и 2023 годах, отметив, что все перечисленное временно нарушит работу строительного и промышленного секторов во втором и третьем кварталах.

Ранее центробанк Литвы представил меры для борьбы с высокой инфляцией. В первую очередь, это масштабные меры, такие как временное закрепление потолка регулируемых цен, снижение ставки НДС. Далее предлагается жесткая налогово-бюджетная политика, ограничивающая совокупный спрос, например сокращение государственных расходов или повышение налогов.