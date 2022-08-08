МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Первое судно с украинской агропродукцией прибыло в конечный пункт назначения, сообщили в понедельник в министерстве инфраструктуры Украины. TRT Haber: судно с украинской кукурузой проходит через Босфор

"Судно Polarnet, которое одним из первых приняло участие в реализации инициативы о безопасной транспортировке зерна и продуктов питания из украинских портов, успешно прошло проверку инспекционной группой в Стамбуле и прибыло в конечный пункт назначения в Турции", — говорится в сообщении мининфраструктуры Украины в Telegram-канале.

По информации ведомства, примерно через неделю ожидается прибытие в порты назначения судов Navi Star и Rojen, которые вышли из портов в одном караване с Polarnet.

В пятницу из портов Одессы и Черноморска вышел первый караван из трех балкеров Navi Star, Rojen и Polarnet с украинской кукурузой в 57 тысяч тонн, которая направляется покупателям в Турцию, Великобританию и Ирландию.

После заключения продуктовой сделки России, Турции, Украины и ООН украинское зерно, продовольствие и удобрения начали вывозиться по Черному морю через три порта, включая Одессу. Замглавы министерства инфраструктуры Украины Юрий Васьков заявил, что Киев планирует экспортировать через разблокированные порты около 3 миллионов тонн агропродукции в месяц.

В Стамбуле 22 июля министр обороны России Сергей Шойгу подписал два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы представляют собой единый пакет. Первый – меморандум – предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине. В основе второго документа — предложенный Россией алгоритм, по которому создается морской гуманитарный коридор для безопасного выхода коммерческих судов из контролируемых Украиной черноморских портов и обратно.