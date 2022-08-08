МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Котировки пшеницы и кукурузы в понедельник снижаются на новостях о том, что экспорт украинских зерновых из черноморских портов продолжается. Первое судно с украинской агропродукцией прибыло в пункт назначения

Кроме того, дожди и похолодание на Среднем Западе США оказали давление на кукурузу и сою, сообщает агентство Рейтер.

Около 11.12 по Гринвичу наиболее активно торгующиеся фьючерсы на пшеницу на CBOT снизились в цене на 1,4% до 7,64 1/4 доллара за бушель. Кукуруза торгуется с понижением на 1,1%, по 6,03 доллара за бушель, а соя подешевела на 0,09% до 14,07 1/2 доллара за бушель.

Два судна, перевозящие кукурузу и сою, покинули украинские порты в понедельник. В общей сложности из украинских черноморских портов отправились уже 10 судов с сельхозпродуктами.

"Пшеница и кукуруза снижаются в цене, поскольку морские поставки зерна из Украины продолжаются, — отметил Мэтт Аммерманн из StoneX. — Вопрос теперь заключается в том, восстановятся ли объемы экспорта зерновых из Украины, и как быстро они будут расти".

Между тем "соя получает поддержку на ожиданиях того, что принятый в США закон о борьбе с изменением климата поспособствует росту спроса на соевое масло", используемое в производстве биодизеля, добавил Аммерманн