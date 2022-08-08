АНКАРА, 8 авг — ПРАЙМ. Движение судов с сельхозпродукцией в рамках заключенной ранее "продуктовой сделки" идет бесперебойно, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Первое судно с украинской агропродукцией прибыло в пункт назначения

"Переговоры в Анталье и Стамбуле (по Украине) к сожалению, не привели к прекращению огня и стабилизации ситуации. Но мы не оставили свои усилия. Мы обеспечили выполнение соглашения о зерновом коридоре. Таким образом, мы внесли свой вклад в мировую безопасность поставок во время продовольственного кризиса, корабли идут", — отметил он на встрече с послами в Анкаре.

По его словам, до настоящего момента в вопросе соглашения по зерновому коридору всё продвигается "без каких-либо серьезных проблем".

Многосторонние соглашения о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна были подписаны в Стамбуле 22 июля. "Продуктовая сделка", заключенная представителями России, Турции, Украины и ООН, предусматривает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.