АФИНЫ, 8 авг — ПРАЙМ. Инфляция в Греции в июле составила 11,6% в годовом исчислении по сравнению с 12,1% в июне, сообщила греческая статистическая служба Elstat в понедельник. Годовая инфляция в Литве достигла рекордных 21,6% в июле

Самый большой рост цен был на природный газ на 178,9%, за ним следуют солярка для отопления с 65,1% и электроэнергия с 55,8%.

Общий индекс потребительских цен в июле 2022 года по сравнению с июнем 2022 года показал снижение на 1,8%.

По сравнению с июлем 2021 года хлеб и крупы подорожали на 16,7%, мясо — на 16,7%, рыба — на 3,6%, молочные продукты и яйца — на 16,4%, масла и жиры — на 27,3%, овощи на — 13,4%, сахар-шоколад-конфеты-мороженое — на 5%, "прочие продукты питания" — на 9,3%, кофе-какао-чай — на 11,4%, минеральная вода-безалкогольные напитки-соки — на 3,5%, свежие фрукты подешевели на 0,9%.

Одежда и обувь стали дороже на 3,4%, квартплата — на 0,9%, твердое топливо — на 9%, мебель — на 7,2%, бытовая техника — на 5,3%.

Новые автомобили подорожали на 12,4%, автомобили с пробегом — на 15,9%, запчасти и аксессуары для автомобилей — на 5,3%, горюче-смазочные материалы — на 33%, техническое обслуживание и ремонт личного транспорта — на 2,1%, пассажирские перевозки на такси — на 32,9%, пассажирские перевозки самолетом — на 62,3%, пассажирские перевозки морским транспортом на — 25,4%.

Гостиницы стали дороже на 20%, туристические пакеты — на 11,40%, сообщила Elstat.