МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Федеральная таможенная служба Российской Федерации (ФТС России) за первые 7 месяцев превысила прогнозное задание по перечислению в федеральный бюджет на 10,1%, сообщила пресс-служба ФТС России. ФТС сообщила, насколько сократился импорт в Россию

"За 7 месяцев 2022 года таможенными органами в федеральный бюджет перечислено 3 трлн 872,5 млрд рублей. Достигнутый фискальный результат на 10,1% превысил прогнозное задание. Сумма дополнительно перечисленных платежей составила 354,1 млрд рублей", — говорится в сообщении ведомства.