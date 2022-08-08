МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. В офисе британского премьера Бориса Джонсона заявили, что не планируют никаких новых мер для борьбы с кризисом, это будет задачей нового премьера, сообщила газета Guardian со ссылкой на представителя офиса. СМИ: власти призвали британцев мыться быстрее ради экономии

Издание отметило со ссылкой на офис, что "более значительные трудности" для финансов ожидаются "к концу года", и решать, принимать ли новые меры для помощи, будет будущий премьер — либо глава МИД Лиз Трасс, либо экс-глава минфина Риши Сунак.

Собеседник газеты заявил, что Джонсон намерен встретиться с главой минфина Надимом Захави на этой неделе, чтобы убедиться, что поддержка, которая должна поступить чуть позже в этом году идет "по плану", при этом решение значимых проблем было бы для Джонсона уже неуместным.

"Правительство признало, что конец года будет представлять более значительные трудности, например, из-за изменений в минимальной стоимости энергоресурсов. Именно поэтому в начале лета мы представили ряд мер для помощи людям. Естественно, некоторые мировые трудности возросли с тех пор, как об этих мерах было объявлено. По правилам этот премьер уже не должен производить важных налоговых действий в этот период. Это будет уже за будущим премьер-министром", — процитировала газета представителя офиса премьера. СМИ: британцы стали чаще бросать своих питомцев из-за роста цен

Схема помощи британского правительства предусматривает постепенное предоставление с октября скидки по счетам за энергетику на общую сумму в 400 фунтов стерлингов, для домохозяйств с низким доходом — на сумму 650 фунтов, для пенсионеров — на 300 фунтов. При этом эта сумма формировалась, когда прогноз на октябрь предусматривал, что минимальный счет будет составлять 2,8 тысячи фунтов в год. Новый прогноз предусматривает, что к январю счет за год будет уже составлять 3,6 тысячи фунтов.