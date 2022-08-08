МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 9 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:01 GBP Великобритания — Объём розничных продаж от BRC (г/г) (июль) -1,3% -1,5%
3:30 AUD Австралия — Индекс потребительских настроений Westpac (август) -3%  
4:30 AUD Австралия — Индекс делового доверия NAB (июль) 1  
15:30 USD США — Уровень производительности в несельскохозяйственном секторе (кв/кв) (2кв2022) -7,3% -4,6%
15:30 USD США — Затраты на рабочую силу (кв/кв) (2кв2022) 12,6% 9%
19:00 USD США — Краткосрочный прогноз ситуации на рынках энергоносителей от EIA /Управления энергетической информации США/    
20:00 USD США — Аукцион по размещению 3-летних казначейских нот 3,093%  
23:30 USD США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) 2,165 млн барр  

 

Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB событий не запланировано    