ООН, 8 авг — ПРАЙМ. ООН не участвует в процессе закупок компаниями зерна на Украине и в определении маршрутов судов, вышедших из Черного моря, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. В ООН назвали сумму, нужную для оказания гуманитарного содействия Украине

"Эксперты по вопросам доставки сказали нам, что бывают случаи, когда коммерческие суда меняют пункт назначения для продажи или перепродажи груза уже в ходе рейса. Мы это не контролируем. Мы в этих решениях не принимаем участия. Это решения частных компаний", — сказал Дюжаррик.

По его словам, "страны не покупают зерно – это все делается через коммерческий сектор".

В воскресенье министр общественных работ и транспорта Ливана Али Хамия сообщил, что сухогруз Razoni, идущий под флагом Сьерра-Леоне с украинским зерном на борту, изменил маршрут и, по всей видимости, ждет указаний о новом пункте назначения.