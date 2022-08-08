ООН не участвует в решениях стран по закупкам зерна на Украине
Офис Гутерреша: ООН не участвует в решениях стран по закупкам зерна на Украине
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ООН, 8 авг — ПРАЙМ. ООН не участвует в процессе закупок компаниями зерна на Украине и в определении маршрутов судов, вышедших из Черного моря, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
"Эксперты по вопросам доставки сказали нам, что бывают случаи, когда коммерческие суда меняют пункт назначения для продажи или перепродажи груза уже в ходе рейса. Мы это не контролируем. Мы в этих решениях не принимаем участия. Это решения частных компаний", — сказал Дюжаррик.
По его словам, "страны не покупают зерно – это все делается через коммерческий сектор".
В воскресенье министр общественных работ и транспорта Ливана Али Хамия сообщил, что сухогруз Razoni, идущий под флагом Сьерра-Леоне с украинским зерном на борту, изменил маршрут и, по всей видимости, ждет указаний о новом пункте назначения.