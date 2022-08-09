МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. "Деловая Россия" запускает опрос о готовности предпринимателей использовать труд заключенных – при должной вовлеченности бизнеса заменить тюремный срок на принудительные работы смогут до 100 тысяч человек, рассказала РИА Новости руководитель Экспертного центра по уголовно-правовой политике и исполнению судебных актов "Деловой России" Екатерина Авдеева. Опрос показал, много ли россиян получают удовольствие от работы

"Экспертный центр по уголовно-правовой политике и исполнению судебных актов "Деловой России" запустил на площадке общественного объединения в 85 субъектах РФ стратегический опрос, который коснется темы информированности и готовности отечественного бизнеса использовать труд заключенных. Результаты опроса будут представлены в первой половине сентября 2022 года", — сообщила Авдеева.

"Предполагается, что при должной вовлеченности делового сообщества программа по принудительным работам сможет расшириться до 100 тысяч человек, а значит — развитие соответствующей сети исправительных центров и стимулирование бизнеса к сотрудничеству с Федеральной службой исполнения наказаний (ФСИН) откроет новую возможность привлечь дополнительную рабочую силу на всей территории нашей страны и существенно снизить случаи рецидива", – добавила эксперт.

По ее словам, основными "интересантами" могут стать следующие сферы: строительство, сельское хозяйство, лесная отрасль, добывающая промышленность и швейное производство. При этом у осужденных будет шанс сохранить за собой рабочее место и получать конкурентную зарплату после завершения срока принудительных работ. "Грамотная и поступательная реализация всей инициативы может стать одним из основных векторов готовящегося закона о создании системы пробации в Российской Федерации", — подчеркнула она.

Инициативу поддерживает Минюст: по его данным сейчас более 180 тысяч осужденных в России имеют право на замену лишения свободы принудительными работами. Такой вид уголовного наказания способствует социализации и исправлению осужденных: они носят обычную одежду, посещают магазины и поликлиники, проводят время с близкими людьми. В России сейчас действует 220 исправительных центров с возможностью размещения свыше 20000 осужденных. Треть из них созданы на базе предприятий и по их инициативе, рассказал РИА Новости замминистра юстиции Всеволод Вуколов.

"Создание исправительных центров – это очень перспективное направление, поскольку здесь мы не просто разгружаем пенитенциарную систему, но и даем возможность осужденным по нетяжким статьям возвращаться к нормальной жизни раньше срока, возобновлять связи с семьей, избегать пагубного влияния тюремной субкультуры. Этот проект Минюст и ФСИН осуществляют совместно с деловыми объединениями и руководителями регионов", — сказал Вуколов.