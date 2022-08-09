МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. В случае появления на Украине производства турецких беспилотников оно попадет под демилитаризацию, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В Кремле оценили попытки Запада изолировать Россию

"Сам факт создания такого объекта, который сразу же, конечно же, попадет под тему демилитаризации — это нужно понимать — конечно, это лишь продлит, наверное, страдания украинцев, но не поможет избежать того, что является целью специальной военной операции", — сказал он.

Ранее посол Украины в Турции объявил, что турецкая компания Bayraktar построит на Украине завод по производству одноименных беспилотников, компания якобы уже зарегистрировалась и купила земельный участок.