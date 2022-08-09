МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Израиля Ицхаком Герцогом во вторник. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Был телефонный разговор с президентом Израиля Герцогом у президента Путина", — сказал он.

Лидеры подтвердили настрой на развитие многопланового российско-израильского взаимодействия, сообщила пресс-служба Кремля.