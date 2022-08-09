2022-08-09T12:52:00+03:00
2022-08-09T12:53:10+03:00
2022-08-09T12:52:00+03:00
2022
https://1prime.ru/state_regulation/20220809/837737167.html
Путин провел телефонный разговор с президентом Израиля
Экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Израиля Ицхаком Герцогом во вторник. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков... ПРАЙМ, 09.08.2022
экономика, новости, россия, владимир путин, дмитрий песков, израиль
https://1prime.ru/images/83699/78/836997841.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83699/78/836997841.jpg
https://1prime.ru/images/83699/78/836997807.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83699/78/836997807.jpg
https://1prime.ru/images/83699/77/836997794.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83699/77/836997794.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Израиля Ицхаком Герцогом во вторник. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Был телефонный разговор с президентом Израиля Герцогом у президента Путина", — сказал он.
Лидеры подтвердили настрой на развитие многопланового российско-израильского взаимодействия, сообщила пресс-служба Кремля.