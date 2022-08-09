АЛМА-АТА, 9 авг — ПРАЙМ. Экономика Казахстана за первые семь месяцев этого года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года выросла на 3,2%, сообщил премьер-министр республики Алихан Смаилов. Годовая инфляция в Казахстане ускорилась до 15% по итогам июля

Во вторник президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заслушал доклад премьера об итогах социально-экономического развития страны за январь-июль 2022 года, сообщила пресс-служба главы государства.

"По словам Алихана Смаилова, за отчетный период рост ВВП составил 3,2%. Производство товаров увеличилось на 3,3%, объем услуг вырос на 2,4%. Наибольший рост показали такие отрасли, как строительство, торговля, обрабатывающая промышленность, транспорт и связь", — говорится в сообщении пресс-службы.

Премьер проинформировал президента о мерах по сдерживанию цен на социально значимые продовольственные товары. По его словам, правительство продолжает исполнение плана по обеспечению продовольственной безопасности на 2022-2024 годы.

Глава правительства также доложил о работе по снижению уровня инфляции, демонополизации экономики, развитию транзитно-транспортного потенциала и рассказал о реализации пула инвестиционных проектов на 22,2 триллиона тенге (46 миллиардов долларов).

Президент отметил необходимость продолжения структурных преобразований и демонополизации экономики, усиления поддержки предпринимательства, а также важность обеспечения повышения доходов населения, добавили в пресс-службе.

Ранее Токаев сообщал, что по итогам первого полугодия ВВП Казахстана вырос на 3,4%. В 2021 году ВВП Казахстана вырос на 4% после снижения на 2,6% в 2020 году.