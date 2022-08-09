МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Отказаться от перевозки товаров в Калининградскую область через Литву позволит выведение на паромную линию 22 судов, заявил губернатор области Антон Алиханов. Алиханов заявил об исчерпании лимита товаров, перевозимых через Литву

По его информации, сейчас для доставки грузов морем используется восемь паромов, в ближайшее время ожидается введение в строй еще одного судна.

"Если брать средний объем перевозок за последние несколько лет, то нам нужно примерно 22 судна… Это примерно тип судна, как "Маршал Рокоссовский" или "Генерал Черняховский", — сказал Алиханов во время дискуссии клуба "Валдай", посвящённой перспективам калининградского транзита.

По его словам, это позволило бы отказаться от сухопутного транзита и полностью перейти на работу через "морской мост". "Это развязало бы нам руки для того, чтобы принимать нашему государству возможные ответные меры в отношении прибалтийских государств и того, как они себя ведут по отношению к обеспечению Калининградской области", — уточнил губернатор.

По мнению Алиханова, это полностью уничтожило бы портовое хозяйство Прибалтики, поскольку "без России экономики этих стран в плане транспортного комплекса не существует".

Вильнюс с 18 июня запретил провозить по своей территории в Калининградскую область товары, попавшие под санкции Евросоюза: стройматериалы, металл, дерево, цемент, удобрения, алкоголь, икру и другие категории — в целом примерно половину от всего объема перевозок. Как утверждают литовские власти, они только выполняли санкции ЕС. Впоследствии Еврокомиссия опубликовала разъяснения, согласно которым транзит в Калининград автотранспортом остается под запретом, а транзит по железной дороге возможен при должном контроле.