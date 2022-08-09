Алиханов: для отказа от транзита товаров в Калининград через Литву нужны 22 судна
МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Отказаться от перевозки товаров в Калининградскую область через Литву позволит выведение на паромную линию 22 судов, заявил губернатор области Антон Алиханов.
По его информации, сейчас для доставки грузов морем используется восемь паромов, в ближайшее время ожидается введение в строй еще одного судна.
"Если брать средний объем перевозок за последние несколько лет, то нам нужно примерно 22 судна… Это примерно тип судна, как "Маршал Рокоссовский" или "Генерал Черняховский", — сказал Алиханов во время дискуссии клуба "Валдай", посвящённой перспективам калининградского транзита.
По его словам, это позволило бы отказаться от сухопутного транзита и полностью перейти на работу через "морской мост". "Это развязало бы нам руки для того, чтобы принимать нашему государству возможные ответные меры в отношении прибалтийских государств и того, как они себя ведут по отношению к обеспечению Калининградской области", — уточнил губернатор.
По мнению Алиханова, это полностью уничтожило бы портовое хозяйство Прибалтики, поскольку "без России экономики этих стран в плане транспортного комплекса не существует".
Вильнюс с 18 июня запретил провозить по своей территории в Калининградскую область товары, попавшие под санкции Евросоюза: стройматериалы, металл, дерево, цемент, удобрения, алкоголь, икру и другие категории — в целом примерно половину от всего объема перевозок. Как утверждают литовские власти, они только выполняли санкции ЕС. Впоследствии Еврокомиссия опубликовала разъяснения, согласно которым транзит в Калининград автотранспортом остается под запретом, а транзит по железной дороге возможен при должном контроле.
https://1prime.ru/state_regulation/20220809/837739083.html