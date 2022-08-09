МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Еще два сухогруза с кукурузой и мукой вышли из украинского Черноморска в Либерию и Турцию в рамках "Инициативы о взаимопонимании по безопасной транспортировке зерна из портов Украины", всего за август из украинских портов вышли 12 судов, сообщил во вторник руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев. Первое судно с украинской агропродукцией прибыло в пункт назначения

"В рамках реализации "Инициативы о взаимопонимании по безопасной транспортировке зерна из портов Украины" 9 августа 2022 года из порта Черноморск осуществлен выход сухогрузов "Оушен Лион" (Либерия, груз – кукуруза) и "Рахми Яджи" (Турция, груз – мука). Всего с 1 августа 2022 года из украинских портов вышли 12 судов, вывезена 375 131 тонна продовольствия, в том числе: 307 831 тонна кукурузы, 6 тысяч тонн подсолнечного масла, 50 300 тонн муки, 11 тысяч тонн сои", — заявил Мизинцев.

Он напомнил, что сохраняется опасность для мореплавания и повреждения портовой инфраструктуры от дрейфа сорванных с якоря украинских мин вдоль побережья причерноморских государств. В шести портах (Херсон, Николаев, Черноморск, Очаков, Одесса и Южный) остаются заблокированными 59 иностранных судов из 14 государств.

Вооруженные силы России создали необходимые условия для функционирования двух морских гуманитарных коридоров, представляющих собой безопасные полосы для движения судов: в Черном море – для круглосуточного выхода из портов Херсон, Николаев, Черноморск, Очаков, Одесса и Южный в юго-западном направлении от территориального моря Украины протяженностью 307 морских миль и шириной 3 мили, а также коридор в Азовском море для выхода из Мариуполя протяженностью 115 миль и шириной 2 мили в направлении Черного моря.