МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Инфляция в США в июле замедлилась на фоне резкого снижения цен на бензин, повысив надежды на то, что Федеральная резервная система будет менее агрессивно повышать процентные ставки, сообщает агентство Рейтер. В США снижение цен на топливо компенсировало рост стоимости многих товаров

Индекс потребительских цен (CPI) в июле остался без изменений по сравнению с предыдущим месяцем после роста на 1,3% в июне. Об этом в среду сообщило Министерство труда страны. По сравнению с тем же периодом предыдущего года цены выросли на 8,5% после повышения на 9,1% в июне, тогда как ожидался рост на 8,7% в июле. в июле.

Фьючерсы на индекс S&P 500 резко выросли, на 1,7%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США упала на 8,5 базисных пункта, до 2,712%. Доходность двухлетних облигаций опустилась на 14,2 пункта, до 3,144%. Индекс доллара снизился на 1,222%.

"Надеемся, что инфляционная волна, наконец, разворачивается. ФРС, возможно, не посчитает один этот отчет достаточно убедительным, чтобы отреагировать на него, но, по крайней мере, он оставляет надежду на замедление темпов повышения процентных ставок в сентябре", — говорит Брайан Джейкобсен, аналитик Allspring Global Investments.

"Мы получили хорошую новость по инфляции. Очевидно, что мы наблюдаем некоторое облегчение в плане инфляции, включая цены на сельскохозяйственную продукцию, нефть и другие подобные вещи. Но мы по-прежнему видим остаточные явления", — говорит Питер Кардилло, главный экономист Spartan Capital Securities.

"Это указывает на то, что мы движемся в правильном направлении. Появляется ли возможность того, что ФРС изменит тон своих заявлений? Я так не думаю. Мы еще станем свидетелями повышения ставки на 50-75 базисных пунктов в сентябре", — говорит Кардилло.

"Это хорошая новость для рынка. Фьючерсы на фондовые индексы растут, доходность резко падает", — добавляет он.

"С технической точки зрения, мы находимся в рецессии. Это необычная рецессия, но все же рецессия. Следует помнить, что если ФРС повысит ставки в сентябре, это еще больше замедлит экономику".Потребители испытывают некоторое облегчение. Цены на бензин снижаются, цены на продукты начинают стабилизироваться, и это хорошая новость для потребителя", — говорит Кардилло.

"Мы получаем некоторую передышку в плане последствий войны, мы видим это по ценам на энергоносители, зерновые и пшеницу", — добавляет он.

"Реакция рынка на данные скорее корректна, чем некорректна. Детали данных указывают на довольно сильное падение таких компонентов, как цены на авиабилеты, бронирование гостиниц и стоимость энергоносителей. Они также указывают на существенное снижение цен на подержанные автомобили. Все это превзошло ожидания", — говорит Стивен Рикьюто, старший экономист Mizuho Securities USA LLC.

"Большой неожиданностью стало снижение цен на энергоносители. Однако люди ожидали более сильного снижения. Мы думали, что падение цен на энергоносители будет немного сильнее", — добавляет Рикьюто.

"Если мы посмотрим на цифры, то они говорят о том, что инфляция, вероятно, достигла пика в июне. Снижается ли она достаточно быстро для ФРС? Я по-прежнему придерживаюсь мнения, что ФРС необходимо увидеть снижение инфляции на три процентных пункта с пика, а пик для общей инфляции был достигнут на 9,1%. Она должна снизиться до района 6%, по крайней мере, для того, чтобы они сказали о значительном падении инфляции, а мы видим уровень 8,5%", — говорит он.