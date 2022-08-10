ФАС России утвердила рекомендации по внешнеторговой политике для производителей серы
МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала рекомендации по внешнеторговой деятельности для производителей серы, которые позволят избежать дефицита данного сырья на российском рынке и стабилизируют цены, сообщает ведомство.
"ФАС утвердила методические рекомендации по разработке торговых политик для производителей серы. Они распространяются на участников внешнеторговой деятельности и позволят обеспечить производителей минудобрений необходимым объемом серы….Принятые меры позволят стабилизировать цены на серу на внутреннем рынке", — говорится в сообщении ведомства.
Так, согласно рекомендациям, торгово-сбытовые политики должны предусматривать предельные цены реализации серы для российских производителей удобрений, которые будут складываться из средних цен на это сырье за май-июль 2021 года, а так же их индексации по аналогии с минеральными удобрениями.
"ФАС России рекомендует предварительно согласовать с ведомством проекты таких документов", — добавили в ведомстве.
Согласно оценкам ФАС, 80% серы идет на изготовление серной кислоты, а 78% от этого объема идет на производство удобрений.
На прошлой неделе правительство РФ установило временные квоты в 1,1 миллиона тонн на вывоз серы для минеральных удобрений, они будут действовать с 10 августа по 31 декабря 2022 года.
https://1prime.ru/state_regulation/20220810/837753618.html