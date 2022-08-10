МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала рекомендации по внешнеторговой деятельности для производителей серы, которые позволят избежать дефицита данного сырья на российском рынке и стабилизируют цены, сообщает ведомство. Эксперт заявил, что квоты на экспорт серы не повлияют на мировые цены

"ФАС утвердила методические рекомендации по разработке торговых политик для производителей серы. Они распространяются на участников внешнеторговой деятельности и позволят обеспечить производителей минудобрений необходимым объемом серы….Принятые меры позволят стабилизировать цены на серу на внутреннем рынке", — говорится в сообщении ведомства.

Так, согласно рекомендациям, торгово-сбытовые политики должны предусматривать предельные цены реализации серы для российских производителей удобрений, которые будут складываться из средних цен на это сырье за май-июль 2021 года, а так же их индексации по аналогии с минеральными удобрениями.

"ФАС России рекомендует предварительно согласовать с ведомством проекты таких документов", — добавили в ведомстве.

Согласно оценкам ФАС, 80% серы идет на изготовление серной кислоты, а 78% от этого объема идет на производство удобрений.

На прошлой неделе правительство РФ установило временные квоты в 1,1 миллиона тонн на вывоз серы для минеральных удобрений, они будут действовать с 10 августа по 31 декабря 2022 года.