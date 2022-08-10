МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Росстат второй месяц подряд фиксирует дефляцию в РФ: в июле она ускорилась до 0,39% с 0,35% в июне, следует из данных статистического ведомства.

В годовом выражении рост цен в июле замедлился до 15,1% с 15,9% в июне.

"В июле 2022 года по сравнению с июнем 2022 года индекс потребительских цен составил 99,61%, по сравнению с декабрем 2021 года — 110,98%", — говорится в сообщении.

Месячная дефляция в июле не является характерной для России. За всю историю наблюдений она фиксировалась лишь раз — в 2011 году и составила символические 0,01%. Минимальные значения темпов изменения цен для июля в предыдущие годы были в 2017 году — в 0,07%.

Дефляция в России за период со 2 по 8 августа составила 0,08% после 0,14% за неделю с 23 июля по 1 августа, с начала года потребительские цены выросли на 10,87%, сообщил в среду Росстат. Дефляция в конце июля в России составила 0,14%

"За период со 2 по 8 августа 2022 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 99,92%, с начала августа – 99,9%, с начала года – 110,87%", — говорится в сообщении.

По данным статистического ведомства, за отчетную неделю плодоовощная продукция в среднем подешевела на 3,3%, в том числе свекла – на 7,6%, морковь – на 7,3%, огурцы – на 6,5%, капуста – на 6%, картофель – на 4,6%, бананы – на 4,1%, помидоры – на 2,8%, лук – на 1,1%, яблоки – на 0,7%.

За период со 2 по 8 августа из 34 позиций продуктов (за исключением плодоовощной продукции) подорожали 13 наименований, некоторые незначительно — в пределах 0,02-0,06%. Сильнее всего подорожал сахар — на 0,76% (на неделе с 23 июля по 1 августа был зафиксирован рост на 0,16%). В числе других подорожавших продуктов — баранина (+0,67%), овощные консервы для детского питания (+0,33%), маргарин (+0,2%), творог (+0,17%), сливочное масло (+0,16%), а также свинина (+0,15%).

Снижение цен произошло по 20 наименованиям продуктов. За отчетный период сильнее всего подешевело подсолнечное масло — на 0,95%. Следом идет пшено, цена которого снизилась на 0,83%. Гречка подешевела на 0,77%, яйца — на 0,51%, макаронные изделия – на 0,4%. Также снизились цены на мясо кур, полукопченые и варено-копченые колбасы, сметану, пшеничную муку, рис и шоколадные конфеты (на 0,3%), сосиски, сардельки (на 0,2%), вареные колбасы, мороженую рыбу, мясные и фруктово-ягодные консервы для детского питания, вермишель, соль (на 0,1%).

Среди непродовольственных товаров сильнее всего подорожали спички — на 0,38%, туалетное мыло — на 0,28%, зубные щетки — на 0,24%, пеленки для новорожденных — на 0,22%, женские гигиенические прокладки — на 0,12%. Одновременно с этим цены на порошки стиральные снизились на 0,2%, пасты зубные – на 0,1%.

Цены на смартфоны на неделе со 2 по 8 августа выросли на 0,45%, на телевизоры — на 0,43%. Снижение цен на электропылесосы продолжилось, они подешевели на 0,11%. Отечественные легковые автомобили подорожали в период со 2 по 8 августа на 0,44%, цены на иностранные — не изменились. Стоимость бензина и дизельного топлива практически не изменилась.

Также Росстат на неделе со 2 по 8 августа зафиксировал рост цен на валидол (на 0,17%), поливитамины (на 0,07%) и препарат от кашля "Ренгалин" (на 0,86%).

Рост стоимости полета в салоне экономического класса самолета составил 0,44% после 2,59% за период с 23 июля по 1 августа. Стоимость путевок в дома отдыха и пансионаты выросла на 0,68%, в санаторий — на 0,13%.