ООН, 10 авг — ПРАЙМ. Совместный координационный центр в Стамбуле пока не выявил на судах, участвующих в вывозе продовольствия с Украины, каких-либо нарушений условия "продуктовой сделки", заявил на брифинге по видеосвязи из Стамбула временный координатор от ООН в Совместном координационном центре Фред Кенни. ООН не участвует в решениях стран по закупкам зерна на Украине

"Мы пока не нашли что-либо, что нарушало бы условия (черноморской – ред.) инициативы", — сказал Кенни.

В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

Гуманитарная операция спланирована при активном участии российских офицеров в составе Совместного координационного центра в Стамбуле. Как напомнило ведомство, 22 июля в Стамбуле министр обороны России Сергей Шойгу подписал два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы представляют собой единый пакет. Первый – меморандум – предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине. В основе второго документа — предложенный Россией алгоритм, по которому создается морской гуманитарный коридор для безопасного выхода коммерческих судов из контролируемых Украиной черноморских портов и обратно.