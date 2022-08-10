ООН, 10 авг — ПРАЙМ. Цель по вывозу с Украины морем от 2 до 5 миллионов тонн продовольствия в месяц в рамках "продуктовой сделки" достижима, заявил на брифинге по видеосвязи из Стамбула временный координатор от ООН в Совместном координационном центре Фред Кенни. ООН не участвует в решениях стран по закупкам зерна на Украине

"Цель по вывозу от 2 до 5 млн тонн достижима", — сказал Кенни.

В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

Гуманитарная операция спланирована при активном участии российских офицеров в составе Совместного координационного центра в Стамбуле. Как напомнило ведомство, 22 июля в Стамбуле министр обороны России Сергей Шойгу подписал два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы представляют собой единый пакет. Первый – меморандум – предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине. В основе второго документа — предложенный Россией алгоритм, по которому создается морской гуманитарный коридор для безопасного выхода коммерческих судов из контролируемых Украиной черноморских портов и обратно.