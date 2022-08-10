МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Украина получила одобрение держателей международных облигаций на заморозку выплат по кредитам до 2024 года, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на заявление министерства финансов страны. Украина направила МВФ предложение о новой спецпрограмме по оказанию помощи

"Инвесторы, на долю которых приходится около 75% иностранных бондов Украины на сумму в 19,6 миллиарда долларов, согласились отложить купонные и основные выплаты до 2024 года", — говорится в сообщении агентства.

Как отмечает Блумберг, заморозка платежей позволит Украине сохранить 5,8 миллиарда долларов. Дефицит бюджета страны на данный момент составляет около 5 миллиардов долларов.

Решение было принято после того, как правительство Украины получило одобрение от кредиторов об изменении условий так называемых ВВП-варрантов – облигаций, привязанных к экономическому росту.

Агентство добавляет, что при этом решение по отсрочке платежей по кредитам "Нафтогаза Украины" еще не было достигнуто. Держатели облигаций компании до 12 августа должны проголосовать по этому вопросу.