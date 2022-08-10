СМИ: инвесторы разрешили Украине заморозить выплаты по внешнему долгу
Bloomberg: инвесторы разрешили Украине заморозить выплаты по внешнему долгу до 2024 года
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МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Украина получила одобрение держателей международных облигаций на заморозку выплат по кредитам до 2024 года, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на заявление министерства финансов страны.
"Инвесторы, на долю которых приходится около 75% иностранных бондов Украины на сумму в 19,6 миллиарда долларов, согласились отложить купонные и основные выплаты до 2024 года", — говорится в сообщении агентства.
Как отмечает Блумберг, заморозка платежей позволит Украине сохранить 5,8 миллиарда долларов. Дефицит бюджета страны на данный момент составляет около 5 миллиардов долларов.
Решение было принято после того, как правительство Украины получило одобрение от кредиторов об изменении условий так называемых ВВП-варрантов – облигаций, привязанных к экономическому росту.
Агентство добавляет, что при этом решение по отсрочке платежей по кредитам "Нафтогаза Украины" еще не было достигнуто. Держатели облигаций компании до 12 августа должны проголосовать по этому вопросу.