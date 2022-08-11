МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Владимир Зеленский призвал технологически изолировать Россию, полностью ограничив поставки импортных деталей и запчастей, необходимых для российского военно-промышленного комплекса (ВПК). Суда с украинским зерном не идут в нуждающиеся страны, заявили в МИД

Ранее сообщалось, что Зеленский в четверг выступил на донорской конференции союзников Украины из стран Северной Европы.

"Вопрос экспорта в Россию комплектующих и продукции двойного назначения. Этот поток технической помощи нужно полностью остановить", — отметил украинский лидер.

По его словам, необходимо ввести эффективный механизм контроля российского импорта. Россия, подчеркнул Зеленский, нуждается в электронике, оптике и многих других деталях иностранного производства для обеспечения ВПК.

Россия начала специльную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.