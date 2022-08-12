МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Банк России не видит весомых причин для сохранения ограничений на движение капитала в случае дальнейшего снижения рисков для финансовой стабильности, говорится в проекте "Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2023-2025 годы". В Банке России рассказали, когда ждать нижнюю точку спада экономики

"При дальнейшем снижении рисков для финансовой стабильности Банк России не видит весомых причин для сохранения масштабных ограничений на движение капитала", — сказано в документе.

Отмечается, что при реализации денежно-кредитной политики регулятор будет учитывать в основном неэкономическую природу ограничений, наложенных на движение капитала, оценивать введение этих ограничений ЦБ будет как временную и вынужденную меру.

В ЦБ напомнили, что регулятор принял меры, ограничившие свободное трансграничное движение капитала, в конце февраля – начале марта этого года для того, чтобы предотвратить реализацию рисков для финансовой стабильности.

"Эти действия носили зеркальный характер по отношению к мерам ряда отдельных стран и были продиктованы прежде всего невозможностью использования Банком России международных резервов для стабилизации платежного баланса в условиях резкого ослабления рубля", — добавили в ЦБ.

Совокупность мер, принятых в острую фазу кризиса и результаты последовательной макропруденциальной политики регулятора в предыдущий период "позволили купировать первоначальные риски разрастания финансового кризиса, и введенные ограничения постепенно были ослаблены", заключили в Банке России.