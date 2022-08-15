ПЕКИН, 15 авг — ПРАЙМ. Объем производства крупных промышленных предприятий в Китае по итогам первых семи месяцев 2022 года вырос на 3,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют обнародованные в понедельник данные государственного статистического бюро КНР. "Позолоченный миллиард". Что сокрушит мировую экономику

Отдельно в июле 2022 года показатель вырос на 3,8% в годовом выражении и на 0,38% по сравнению с предыдущим месяцем.

Объем производства в добывающей промышленности в июле вырос на 8,1% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, в обрабатывающей — на 2,7%, производство и поставки электроэнергии, тепловой энергии, газа и воды выросли на 9,5%.

При этом за первые семь месяцев года объем производства в добывающей промышленности вырос на 9,3%, в обрабатывающей — на 2,7%, производство и поставки электроэнергии, тепловой энергии, газа и воды выросли на 4,8%.

Данные статбюро отражают объем производства крупных китайских промышленных предприятий с годовым доходом от хозяйственной деятельности не менее 20 миллионов юаней (около 3 миллионов долларов).

ДОБЫЧА НЕФТИ

Китай за январь-июль 2022 года нарастил добычу нефти на 3,7% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, природного газа — на 5,4%. Оценены риски обострения ситуации с Тайванем для электроэнергетики России

Китай за январь-июль 2022 года добыл 120 миллионов тонн нефти, по сравнению с аналогичным периодом 2021 года рост составил 3,7%. Объем переработки нефти за январь-июль достиг уровня в 380,27 миллиона тонн, снижение показателя в годовом выражении составило 6,3%.

Отдельно в июле 2022 года объем добычи нефти в КНР составил 17,13 миллиона тонн (рост в годовом выражении на 3%), среднесуточный объем добычи в прошлом месяце — 552 тысячи тонн, объем переработки в июле достиг отметки в 53,21 миллиона тонн (снижение в годовом выражении на 8,8%).

При этом за семь месяцев 2022 года страна сократила импорт нефти на 4% в годовом выражении — до 289,84 миллиона тонн, отдельно в июле показатель упал на 9,5%, объем импорта составил 37,33 миллиона тонн.

Добыча природного газа в Китае за первые семь месяцев 2022 года составила 126,7 миллиарда кубометров, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – 5,4%. Отдельно в июле 2022 года добыча газа в Китае составила 17,1 миллиарда кубометров, увеличившись в годовом выражении на 8,2%.

Импорт газа за январь-июль 2022 года сократился на 9,6%, до 62,21 миллиона тонн. Отдельно в июле показатель упал на 6,9%, составив 8,7 миллиона тонн.

Вместе с тем выросло производство угля. Так, за первое семь месяцев текущего года рост показателя составил 11,5%, объем производства достиг отметки в 2,56 миллиарда тонн, при этом Китай на 18,2% сократил импорт угля – до 138,52 миллиона тонн.

Отдельно в июле на китайских шахтах добыли 370 миллионов тон угля, рост в годовом выражении составил 16,1%, среднесуточный объем добычи – 12,02 миллиона тонн. Импорт в июле составил 23,52 миллиона тонн, снижение показателя по сравнению с июлем 2021 года – 22,1%.

БЕЗРАБОТИЦА

Уровень зарегистрированной безработицы в Китае в июле 2022 года составил 5,4%, за первые семь месяцев года было создано 7,83 миллиона рабочих мест. Эксперты назвали неожиданный фактор, способный ударить по экономике США

"За январь-июль (2022 года — ред.) в городах и поселках городского типа было создано 7,83 миллиона рабочих мест, уровень зарегистрированной городской безработицы в июле составил 5,4%", — говорится в докладе ведомства.

Уточняется, что уровень безработицы среди возрастных групп от 16 до 24 лет и от 25 до 59 лет составил 19,9% и 4,3% соответственно.

Уровень зарегистрированной безработицы в Китае по итогам 2021 года составил 5,1%, что оказалось ниже прогноза властей в 5,5%, было создано 12,69 миллиона рабочих мест. В 2022 году, согласно официальному прогнозу, показатель должен составить не более 5,5%.

РОЗНИЧНЫЕ ПРОДАЖИ

Объем розничных продаж потребительских товаров в Китае по итогам января-июля 2022 года снизился на 0,2%, составив 24,63 триллиона юаней (3,64 триллиона долларов), розничные онлайн-продажи выросли на 3,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 7,3 триллиона юаней (1,83 триллиона долларов). Выход с другой стороны: кого обманут Китай и Европа, торгуя в обход России

Розничные продажи в городах за отчетный период упали на 0,3%, составив 21,4 триллиона юаней (3,16 триллиона долларов). Продажи в сельской местности выросли на 0,1% — до 3,23 триллиона юаней (479,4 миллиарда долларов).

Розничные онлайн-продажи физических товаров за январь-июль выросли на 5,7% в годовом выражении, составив 6,31 триллиона юаней (934,7 миллиарда долларов), в том числе розничные онлайн-продажи продуктов питания, одежды и товаров широкого потребления выросли на 15,7%, 3,4% и 5% соответственно.

Отдельно в июле объем розничных продаж потребительских товаров вырос на 2,7% по сравнению с июлем 2021 года — до 3,58 триллиона юаней (539,09 миллиарда долларов).

По итогам 2021 года объем розничных продаж в Китае вырос на 12,4%, составив 44,082 триллиона юаней (6,93 триллиона долларов). Рост розничных онлайн-продаж составил 12%, достигнув 10,804 триллиона юаней (1,7 триллиона долларов).