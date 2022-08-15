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Украина потеряла финансовую самостоятельность, заявил Володин
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. Ежемесячный дефицит украинской экономики достиг пяти миллиардов долларов, отметил в своем Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его мнению, Киев не может выполнять... ПРАЙМ, 15.08.2022
экономика, новости, украина, вячеслав володин, украинский кризис
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Ежемесячный дефицит украинской экономики достиг пяти миллиардов долларов, отметил в своем Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин.
По его мнению, Киев не может выполнять обязательства перед гражданами и теряет финансовую самостоятельность.
"Украина — банкрот. Собираемые налоги формируют всего 40% бюджета страны. Больше 60% которого идут на военные расходы. Ежемесячный дефицит — 5 миллиардов долларов", — написал он.
Спикер также добавил, что без помощи Вашингтона и Брюсселя Украина не может выполнять обязательства перед своими гражданами.
"Финансовую самостоятельность Украина потеряла", — заключил он.