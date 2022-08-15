МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Ежемесячный дефицит украинской экономики достиг пяти миллиардов долларов, отметил в своем Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин. Fitch и S&P сочли реструктуризацию долга Украины дефолтом

По его мнению, Киев не может выполнять обязательства перед гражданами и теряет финансовую самостоятельность.

"Украина — банкрот. Собираемые налоги формируют всего 40% бюджета страны. Больше 60% которого идут на военные расходы. Ежемесячный дефицит — 5 миллиардов долларов", — написал он.

Спикер также добавил, что без помощи Вашингтона и Брюсселя Украина не может выполнять обязательства перед своими гражданами.

"Финансовую самостоятельность Украина потеряла", — заключил он.