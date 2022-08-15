МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поздравил президента и премьер-министра Индии Драупади Мурму и Нарендру Моди с 75-летием провозглашения независимости республики. Российский лидер отметил успешность сотрудничества двух стран в рамках ООН, БРИКС и ШОС, телеграмма опубликована на сайте Кремля. Россия поставила в Индию рекордный объем нефти в июле, заявили в МЭА

"Российско-индийские отношения развиваются в духе особо привилегированного стратегического партнёрства. Москва и Нью-Дели успешно сотрудничают на самых различных направлениях, эффективно взаимодействуют в рамках ООН, БРИКС, ШОС и других многосторонних структур", — сказано в тексте телеграммы.

Путин также выразил уверенность, что совместными усилиями Россия и Индия обеспечат дальнейшее налаживание межгосударственных связей на благо народов обеих стран, в интересах упрочения безопасности и стабильности на региональном и глобальном уровне.

"За десятилетия независимого развития ваша страна добилась общепризнанных успехов в экономической, социальной, научно-технической и других сферах. Индия по праву пользуется значительным авторитетом на мировой арене, играет важную конструктивную роль в решении актуальных вопросов международной повестки дня", — говорится в тексте телеграммы.