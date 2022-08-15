МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Согласно вышедшим в понедельник официальным данным, в июле по сравнению с июнем оптовые цены в Германии снизились на 0,4%. Это было первое снижение оптовых цен по сравнению с предыдущим месяцем с октября 2020 года. Пушков указал на мрачные прогнозы будущего Германии

Отчасти снижение определила динамика цен на зерно, табачное сырье, семена и корма, которые с учетом сезонных факторов по сравнению с июнем подешевели на 8,4%.

Цены на руды, металлы и металлические полуфабрикаты снизились на 4,9%, а металлолом и отходы производства подешевели на 2,7%.

Годовой рост оптовых цен в Германии в июле замедлялся третий месяц подряд и составил 19,5%.

Инфляционное давление, в основном обусловленное конфликтом на Украине, немного ослабло по сравнению с апрелем, когда по сравнению с таким же периодом прошлого года оптовые цены выросли на 23,8%, показав самый сильный рост с начала ведения такой статистики в 1962 году.