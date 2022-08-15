МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Киев рассчитывает получить до 16 миллиардов помощи до конца года, сообщил министр финансов Украины Сергей Марченко. Украина потеряла финансовую самостоятельность, заявил Володин

"Мы уже получили 14 (миллиардов долларов – ред.), то есть до конца года можем получить еще от 12 до 16 миллиардов", — сказал Марченко в интервью "РБК Украина".

Ранее Марченко заявил, что дефицит украинского бюджета ежемесячно составляет около 5 миллиардов долларов, две трети средств бюджет получает благодаря иностранным займам и грантам, при этом три четверти бюджетных трат приходятся на военные нужды.