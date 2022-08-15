МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Около 30% ВВП и половины бюджета Украины идет на поддержку армии, сообщил министр финансов страны Сергей Марченко. В минфине Украины назвали желаемый объем помощи до конца года

"У нас… около 30% ВВП идет на поддержку армии. И больше половины бюджета идет на поддержку армии", — сказал Марченко в интервью "РБК Украина".

Ранее он заявил, что дефицит украинского бюджета ежемесячно составляет около 5 миллиардов долларов, две трети средств бюджет получает благодаря иностранным займам и грантам, при этом 75% бюджетных трат приходятся на военные нужды.

Советник Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко 25 июля заявил, что дефицит бюджета Украины к концу года ожидается на уровне 50 миллиардов долларов, что составляет 30-35% ВВП страны.