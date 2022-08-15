МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Затраты на безопасность и оборону на Украине в 2022 году выросли в 4,7 раза по сравнению с 2021 годом, написал депутат Рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале. В минфине Украины назвали доли ВВП и бюджета, идущие на поддержку армии

Он отметил, что Рада уже пятый раз в этом году будет голосовать за увеличение бюджета на оборону.

"Скоро Рада проголосует увеличение расходов на 270 миллиардов гривен (7,3 миллиарда долларов — ред)… С такими изменениями в госбюджете 2022 года на сектор национальной безопасности и обороны будут предусмотрены средства в сумме 1,2 триллиона гривен (32,5 миллиарда долларов — ред). Это почти равно тому, сколько мы потратили на все государственные расходы в прошлом 2021 году", — указал депутат.