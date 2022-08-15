МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Предварительный ущерб от паводка в Приамурье оценивается в 1,2 миллиард рублей. Об этом заявил губернатор области Василий Орлов. Мост через Амур Благовещенск – Хэйхэ перейдет на платный режим работы

Циклон обрушился на Амурскую область 5 августа.

"В результате выхода циклона… инфраструктуре Амурской области был нанесен значительный ущерб в этом году, предварительно — более 1 миллиарда 200 миллионов рублей… Гибели и травмирования людей не допущено", — отметил Орлов в ходе совещания в Якутске с премьером Михаилом Мишустиным.

По его словам, всего было подтоплено 136 жилых домов, 252 приусадебных участка, повреждено девять мостов, 24 участка автомобильных дорог. Службы эвакуировали 280 человек, в том числе 83 ребенка. В данный момент остаются подтопленными пять приусадебных участков и пять участков автодорог. Подтопленных жилых домов и мостов нет, подчеркнул губернатор.

Орлов указал, что для ликвидации последствий циклона привлекалось 907 человек, 245 единиц техники. Кроме того, ведутся аварийно-восстановительные работы, оказывается адресная помощь жителям.