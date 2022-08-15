МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Объем ввезенных в Россию по параллельному импорту товаров по итогам 2022 года может составить около 16 миллиардов долларов. Об этом заявил вице-премьер — министр промышленности и торговли страны Денис Мантуров. Правительство назначило Мантурова членом набсовета ВЭБ.РФ

"Можно сказать, что где-то около 16 миллиардов долларов будет результат по параллельному импорту до конца текущего года", — отметил он, добавив, что за три месяца показатель составил около 6 миллиардов долларов.

Мантуров также подчеркнул, что параллельный импорт — это "живой механизм": перечень продукции, подпадающей под него, корректируется в связи с решением иностранных компаний продолжать поставки в Россию или отказываться от них.

Весной правительство России легализовало параллельный импорт для удовлетворения спроса на востребованные зарубежные товары. Один из принципов, по которым товары включаются в список — прекращение поставок на российский рынок. При этом параллельный импорт не означает легализацию контрафакта, мера предполагает ввоз оригинальных товаров, но через альтернативные каналы поставок, подчеркивали в Минпромторге.